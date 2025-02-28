Новая статья: Lost Records: Bloom & Rage — Tape 1: хорошее начало. Рецензия

Жанр Приключение Издатель Don’t Nod Разработчик Don’t Nod Минимальные требования Процессор Intel Core i7-2700K 3,5 ГГц / AMD FX-8350 4,0 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560, 48 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-11400 2,6 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 10 или 16 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT Дата выхода 18 февраля 2025 года Локализация Текст Возрастной ценз От 18 лет Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт Играли на PlayStation 5 Французскую студию Don’t Nod некорректно называть авторами одного хита, но трудно спорить с тем, что именно Life is Strange завоевала ей всеобщую славу.