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Путин шуткой отреагировал на вопрос Рахмона об усталости на саммите ШОС

Путин шуткой отреагировал на вопрос Рахмона об усталости на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос таджикского коллеги Эмомали Рахмона об усталости на насыщенном мероприятиями саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

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