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Туризм и География

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Пустая лодка на рассвете: как одна деталь на воде спасла человека

Пустая лодка на рассвете: как одна деталь на воде спасла человека

Рассвет над озером обещал тихий день. Воздух был прозрачным и холодным, трава хрустела под ногами от ночного инея, а вода лежала передо мной почти без движения.

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