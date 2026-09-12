Евгения Медведева раскрыла тайный смысл брака с Ильдаром Гайнутдиновым

Свадьба для спортсменки оказалась большим событием, чем просто смена семейного статуса. Женя призналась, что обрела после замужества.
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