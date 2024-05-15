В Красноярском крае полицейские и общественники провели патриотическую беседу со школьниками

Начальник МО МВД России «Бородинский» полковник полиции Юрий Закавряшин и заместитель начальника подполковник полиции Иван Громков встретились со школьниками классов правоохранительной направленности, классов ЮИД и казачьих классов в школе № 3 города Бородино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии