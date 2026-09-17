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Кредитный рост в Китае: замедление отражает структурную перестройку экономики

Кредитный рост в Китае: замедление отражает структурную перестройку экономики

Замедление роста совокупного финансирования помогает поддерживать макроэкономический леверидж в целом стабильным, а умеренный рост кредитования отражает структурную перестройку и модернизацию экономики, заявил управляющий центрального банка Китая, сигнализируя рынкам, как следует ожидать и интерпретировать будущие финансовые данные.

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