Гражданин Республики Таджикистан и двое жителей Мордовии обвиняются в незаконном обороте наркотиков в Саранске

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина Таджикистана, незарегистрированного в установленном порядке на территории РФ, и двух жителей Лямбирского района, 1988 и 1993 годов рождения, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.