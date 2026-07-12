Таджикистан нарастил добычу нефти и газа за первую половину 2026 года

За первые 6 месяцев 2026 г. Таджикистан продемонстрировал положительную динамику в нефтегазовом секторе, увеличив объемы собственной добычи нефти, производства сжиженного газа и переработки углеводородного сырья.
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