РФ ожидает в октябре 2024 года визит президента Боливии Луиса Арсе

Россия направила боливийскому лидеру Луису Арсе приглашение для участия в саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, сообщили "Известиям" в посольстве РФ в Боливии"Мы уже направили официальное приглашение президенту Боливии Луису Арсе посетить саммит БРИКС в Казани в октябре этого года", – сказал пресс-атташе посольства Мухамед Тимурзиев.