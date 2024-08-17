Русская весна
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Русская весна

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Минобороны пригрозила самым мощным ударом за попытки атаковать Курскую АЭС

Минобороны пригрозила самым мощным ударом за попытки атаковать Курскую АЭС

В Министерстве обороны Российской Федерации с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Опять Болтовня. Сколько. Можно. Врать!!!
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17 час.
Влад Философ
Хотелось бы уже увидеть эти самые военные и военно- технические ответы. Только трёп пустой. 🙈
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12 час.

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