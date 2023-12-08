Focus: министр финансов ФРГ Кристиан Линднер может стать теневым канцлером

Возможно, что министр финансов Германии Кристиан Линднер станет "теневым канцлером", так как срыв согласования бюджета на следующий год приведет к тому, что средства из федеральной казны окажутся под его контролем.
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