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Жанелль Салон стала лучшим шестым игроком женской НБА сезона-2026

Форвард «Голден Стэйт» Жанелль Салон признана лучшим шестым игроком женской НБА сезона-2026. Салон стала самой результативной баскетболисткой среди резервисток, набирая в среднем 12,7 очка за матч.

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