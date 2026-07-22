Лекция о нейрофизиологии гастрономических удовольствий в Санкт-Петербурге

Почему бабушкины пирожки вкуснее ресторанного ужина за пять тысяч? Почему в самолете все заказывают томатный сок? И правда ли, что язык различает вкусы по зонам — сладкое на кончике, горькое у корня?25 июля в Санкт-Петербурге сооснователь и заместитель главного редактора портала Neuronovosti.