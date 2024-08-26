Многие сотрудники Nvidia стали миллионерами, но им всё равно приходится вкалыв...

Многие сотрудники Nvidia стали миллионерами, но им всё равно приходится вкалывать до ночиС 2019 года акции Nvidia выросли в цене на 3776 % благодаря взрывному росту искусственного интеллекта и, как следствие, спроса на ИИ-ускорители.
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