Трамп сразу аннулировал 78 решений, принятых во время президентства Байдена

Среди них указы, меморандумы и другие меры Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, которые были приняты в ходе президентства его предшественника-демократа Джо Байдена, включая исполнительные указы, меморандумы и другие меры.
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