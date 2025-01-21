Трамп сразу аннулировал 78 решений, принятых во время президентства Байдена

Среди них указы, меморандумы и другие меры Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, которые были приняты в ходе президентства его предшественника-демократа Джо Байдена, включая исполнительные указы, меморандумы и другие меры.