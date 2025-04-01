Вдова Джигарханяна родила в 46 лет и прокомментировала личность отца ребенка

Стало известно, причастен ли к этому покойный Джигарханян Фото: открытые источники Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена покойного Армена Джигарханяна, шокировала поклонников неожиданной новостью — она стала матерью в 46 лет, передает News.