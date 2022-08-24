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«Страна.ua»: СБУ и полиция ловят в Харькове жителей с родственниками или знакомыми в России

«Страна.ua»: СБУ и полиция ловят в Харькове жителей с родственниками или знакомыми в России

На территории подконтрольного киевским властям города Харьков сотрудники силовых ведомств приступили к реализации операций, направленных на выявление граждан, которые находятся в родственных или дружеских связях с жителями Российской Федерации.

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