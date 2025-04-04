В МВД предупредили о новой схеме обмана участников СВО

Мошенники придумали новую схему обмана. Они звонят участникам специальной военной операции после оформления заказа на лекарства, сообщают им о том, что препарат является подделкой, и предлагают выплатить компенсацию.
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