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От кворума до жалобы в ФАС: эксперт назвал способ сломать интернет-монополию в доме

От кворума до жалобы в ФАС: эксперт назвал способ сломать интернет-монополию в доме

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Федеральная антимонопольная служба начала административное производство в отношении структур застройщика ПИК и связанного с ним оператора «Ловител» (Lovit).

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