Сухая серия Кочеткова (151:26) – рекорд «Каролины» для новичков. Он отразил 15 бросков «Сиэтла» из 17, одержав 3-ю победу подряд

Сухая серия Петра Кочеткова стала рекордной для новичков «Каролины» – 151:26. Российский вратарь отразил 15 бросков из 17 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:2).

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