13 октября в Иркутской области ликвидировали восемь пожаров — горели квартира в пятиэтажке, хозяйственная постройка, нежилое и неэксплуатируемое строения, гараж и два автомобиля, а также мусор.
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