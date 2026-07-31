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Русская весна

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За неделю поражены 32 судна врага, — Минобороны

За неделю поражены 32 судна врага, — Минобороны

За неделю поражены 32 судна врага, сообщило Минобороны. Среди поражённых в течение недели целей 23 сухогруза, 4 балкера, 2 буксира, килекторное судно, задействованные в интересах ВСУ, а также десантный катер.

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