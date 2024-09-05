ГКП «КЖСА» подало заявку на повышение тарифа на тепло в Актау

В городе Актау пройдут публичные слушания по заявке ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области проводит публичные слушания по поступившей заявке в упрощенном порядке ГКП «Каспий жылу, су арнасы » (17 микрорайон) на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергии.