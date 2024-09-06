В ветблоке приюта «Дубовая роща» провели более 200 операций

Отвечая на вопрос читательницы «ЗБ» о возможном закрытии приютов для животных в СВАО, в частности в Останкинском районе, генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» Рустам Якубов сказал, что всё это не более чем безосновательные слухи.
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