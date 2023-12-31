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Василий Маврин: «Предновогодняя ночь – это возможность загадать желания. Желаю, чтобы у вас в жизни все получалось»

«Ребятушки, я, Василий Маврин и футбольный клуб «Титан» поздравляют вас с тем, что этот год закончился.

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