Пресная вода появилась на 500 миллионов лет раньше, чем считалось ранее

Недавнее исследование, проведенное Университетом Кертина, показало, что пресная вода появилась на Земле четыре миллиарда лет назад, что говорит о том, что условия для жизни развились значительно раньше, чем считалось ранее, сообщает «scitechdaily».
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