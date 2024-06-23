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Пресная вода появилась на 500 миллионов лет раньше, чем считалось ранее

Пресная вода появилась на 500 миллионов лет раньше, чем считалось ранее

Недавнее исследование, проведенное Университетом Кертина, показало, что пресная вода появилась на Земле четыре миллиарда лет назад, что говорит о том, что условия для жизни развились значительно раньше, чем считалось ранее, сообщает «scitechdaily».

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