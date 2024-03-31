Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Нина Прыгун
    не ужели они думают что недосегаемы,вроде бы не дети сидят в конгрессе"Покончить с этим...
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    ну вообще то противника нельзя недооценивать.   А что ещё делать финским властям, только посылать молодёжь на войну. ...В Финляндии не ис...
  • Надежда
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ВКС РФ нанесли групповой удар по газовым и энергообъектам Украины

ВКС РФ нанесли групповой удар по газовым и энергообъектам Украины

Воздушно-космические сил России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.

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