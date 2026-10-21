MNQ | TOP-DOWN ANALYSIS — BULLISH LIQUIDITY SEEKING Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Elohim_is_all MNQ | TOP-DOWN ANALYSIS — BULLISH LIQUIDITY SEEKING WITHIN CONSOLIDATION ☀️ 21 October 2026 | Weekly • Daily • 4H • 1H Market outlook: Overall higher-timeframe bullish structure, temporary bearish pressure, and emerging bullish liquidity-seeking momentum.