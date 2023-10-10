7 причин, почему для изменений нужно так много времени

Решиться на глобальные перемены непросто. Но даже если ты действительно готов меняться: работаешь над собой, анализируешь свои привычки и мышление, контролируешь эмоции и шаг за шагом следуешь продуманной стратегии, долгое время ты не будешь видеть результат.
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