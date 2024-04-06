Страна и люди
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Страна и люди

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«Союз» вернул на Землю экспедицию с МКС

«Союз» вернул на Землю экспедицию с МКС

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-24» с россиянином Олегом Новицкий, американкой Лорой О'Харой и первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской благополучно приземлился в Казахстане.

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