Здравствуйте девушки! Как вы думаете, это нормально, когда парень не зовет к себе в гости? Небольшая предыстория: мы встречаемся полгода, с его стороны очень большая любовь, с моей тоже, но немного поспокойнее) видимся каждый день, дня не может, чтобы не увидеть меня, звонит постоянно, по десять раз на дню, встречает с работы.
Парень не зовет в гости
Комментарии
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Майя Maja
Да женат он и семеро по лавкам у него в квартире))) (Шутка, но в каждой шутке есть доля правды)
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8 час.
ONIX
Зачем тебе мозг,если ты им все- равно не пользуешься?
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4 час.
Вера Федорова
Да, то что "не факт, что понравилась", точно, домыслы. А что здесь понимается под "свободными отношениями". Девчонка, очевидно же, очередная дурёха. Чмоки-чмоки принимает за любовь. Любовь- это, прежде всего, действия, а не слова. А вот действий с его стороны никаких, кроме как поспать в чужой койке, да поесть готовенькое. Обычный альфонс.
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1 час.
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