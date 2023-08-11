Парень не зовет в гости

Здравствуйте девушки! Как вы думаете, это нормально, когда парень не зовет к себе в гости? Небольшая предыстория: мы встречаемся полгода, с его стороны очень большая любовь, с моей тоже, но немного поспокойнее) видимся каждый день, дня не может, чтобы не увидеть меня, звонит постоянно, по десять раз на дню, встречает с работы.