В Севастополе вырос уровень электронного декларирования доходов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС в Севастополе Жители города отдают предпочтение электронному способу представления налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.
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