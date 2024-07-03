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Китай

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Азербайджан и НАТО обсудили вопросы военного сотрудничества

Баку, 2 июля /Синьхуа/ -- Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики, начальник Генерального штаба вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился во вторник в Баку с находящимся с визитом в Азербайджане заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брюнсюме генерал-майором Стефаном Фиксом.

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