Азербайджан и НАТО обсудили вопросы военного сотрудничества

Баку, 2 июля /Синьхуа/ -- Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики, начальник Генерального штаба вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился во вторник в Баку с находящимся с визитом в Азербайджане заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брюнсюме генерал-майором Стефаном Фиксом.