Исторический скандал: Михаил Матвеев, депутат Госдумы, доведет Минпросвещения до прокурора

Миф о «дружбе народов» становится понятнее, если почитать учебники, по которым учат истории в Средней Азии Ирина Мишина Фото: Свободная Пресса Материал комментируют: Михаил Матвеев Проблема обучения детей мигрантов в Средней Азии с перспективой их работы в России обернулась грандиозным скандалом, который вышел на государственный уровень.