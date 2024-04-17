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Закон, порядок, государство

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МЧС России вошло в тройку лидеров рейтинга цифровой трансформации среди федеральных органов исполнительной власти

МЧС России вошло в тройку лидеров рейтинга цифровой трансформации среди федеральных органов исполнительной власти

В рамках совещания с руководителями федеральных и региональных органов власти под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко подведены итоги оценки эффективности и результативности РЦТ в 2023 году.

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