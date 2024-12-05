Серая схема: Молдавия не берет дешевое сырье «Газпрома» даже под угрозой кризиса

Ситуация в маленькой республике повисла на волоске. Контракт на транзит через Украину истекает очень скоро, а новых выгодных направлений поставок не существует.
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