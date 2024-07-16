На стороне ВСУ воюют члены мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США

Члены международного мотоклуба Bandidos, который имеет штаб-квартиру в США, участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом отделения организации продолжают функционировать в России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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