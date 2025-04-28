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Петербургский дневник

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Россиянам объяснили правила оплаты рабочего дня в майские праздники

Россиянам объяснили правила оплаты рабочего дня в майские праздники

Об этом рассказала эксперт Ольга Чирикова В мае праздники продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, и это значит, что вопрос оплаты труда в эти дни вновь становится актуальным, сказала RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.

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