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Прокуратура Калужской области провела проверку в колонии ИК-4

Прокуратура Калужской области провела проверку в колонии ИК-4

Вчера, 28 ноября, Прокуратура Калужской области выехала в колонию строгого режима ИК-4 в городе Медынь для проверки сообщений, которые были размещены в СМИ, а именно о применении физической силы и плохом питании.

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