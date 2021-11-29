Прокуратура Калужской области провела проверку в колонии ИК-4

Вчера, 28 ноября, Прокуратура Калужской области выехала в колонию строгого режима ИК-4 в городе Медынь для проверки сообщений, которые были размещены в СМИ, а именно о применении физической силы и плохом питании.
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