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Аривидерчи, Грибаускайте: Сказ про то, как Дале серьезного поста в ООН не дали

Аривидерчи, Грибаускайте: Сказ про то, как Дале серьезного поста в ООН не дали

Более двух месяцев экс-президент Литвы Даля Грибаускайте жила затворницей. Но вдруг на полях 74-ой сессии Генассамблеи ООН ей предложили стать послом феминистской инициативы "Поколение равных прав".

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