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Банки предупредили о возможных сложностях с покупкой новых долларов

Банки предупредили о возможных сложностях с покупкой новых долларов

В российских банках не всегда можно найти доллары нового образца. Для того чтобы узнать актуальную информацию, необходимо обратиться в отделение банка, пишет РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
США образцы старого образца не выводила и не запрещала вообще-то!
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22 час.
Eduard
Все государства имеют право на свои деньги и обновление их,но это не значит,что в один день вдруг деньги обесцениваются.Их банк иеняет на новые купюры,старые сжигает,это не наши проблемы!
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22 час.
Eduard
Сами США старые доллары не отменяли,это дутая проблема спекулянтов!
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22 час.
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