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FiNE NEWS

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Во Франции заявили о намерении не допустить победы Ле Пен на президентских выборах

Глава крупного французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине заявила о намерении препятствовать победе лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года.

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