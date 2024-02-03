Через датчик освещённости можно следить за пользователем смартфона, но не с...

Через датчик освещённости можно следить за пользователем смартфона, но не слишком эффективноУчёные Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) при Массачусетском технологическом институте установили, что датчики внешней освещённости на современных умных устройствах могут представлять угрозу конфиденциальности для их владельцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)