Через датчик освещённости можно следить за пользователем смартфона, но не с...

Через датчик освещённости можно следить за пользователем смартфона, но не слишком эффективноУчёные Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) при Массачусетском технологическом институте установили, что датчики внешней освещённости на современных умных устройствах могут представлять угрозу конфиденциальности для их владельцев.