БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Госконтроль вернулся в Россию — у бедных чиновников появился шанс разбогатеть

Госконтроль вернулся в Россию — у бедных чиновников появился шанс разбогатеть

Под надзор Росстандарта с 1 сентября попадает почти вся линейка промышленной продукции Светлана Гомзикова Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС В России с 1 сентября начал действовать государственный контроль в отношении ряда промышленной продукции.

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