Госконтроль вернулся в Россию — у бедных чиновников появился шанс разбогатеть

Под надзор Росстандарта с 1 сентября попадает почти вся линейка промышленной продукции Светлана Гомзикова Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС В России с 1 сентября начал действовать государственный контроль в отношении ряда промышленной продукции.
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А как это отразится на розничных ценах? В статье я не увидел комментария об этом.