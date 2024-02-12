Телеведущую Ксению Бородину раскритиковали за фотошоп

Телеведущая Ксения Бородина показала фигуру в мини-платье. Звезда выложила фотографии в Instagram. Перед камерой 40-летняя Ксения Бородина предстала в облегающем платье алого цвета с драпировкой, которое подчеркнуло ее фигуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии