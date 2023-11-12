Продюсер Саглиани: Басков и Киркоров в Новый год поют лишь на богатых праздниках

Популярные российские артисты получают значительные доходы, особенно на выступлениях на частных мероприятиях, корпоративных вечеринках и других событиях — данный тренд особенно актуален в декабре, когда проходит множество предновогодних вечеринок.
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