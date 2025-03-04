Премьер Мьянмы заявил, что мог видеть Путина в прошлой жизни

Премьер-министр Мьянмы заявил о возможной встрече с Путиным в прошлой жизни.О том, что руководитель правительства Мьянмы мог встречаться с президентом Владимиром Путиным в прошлой жизни Мин Аун Хлайн заявил на встрече с президентом России.