Премьер Мьянмы заявил, что мог видеть Путина в прошлой жизни

Премьер-министр Мьянмы заявил о возможной встрече с Путиным в прошлой жизни.О том, что руководитель правительства Мьянмы мог встречаться с президентом Владимиром Путиным в прошлой жизни Мин Аун Хлайн заявил на встрече с президентом России.
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