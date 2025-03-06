Полпред Анатолий Серышев: при реализации нацпроектов продолжат много воровать

Под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
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