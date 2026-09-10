1,1 млн газовых плит проверены в Москве – Бирюков о безопасности

В Москве с начала года специалисты проверили более 1,1 млн газовых плит в рамках планового техобслуживания, заявил заммэра Петр Бирюков.
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