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Стоимость электроэнергии в России может подорожать на 26% к 2050 году

Стоимость электроэнергии в России может подорожать на 26% к 2050 году

Через 30 лет выбросы должны сократиться в шесть раз. Стратегия низкоуглеродного развития России уже рассматривается в правительстве.

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